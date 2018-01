Verkeer in gemeente veiliger dan in rest van Vlaanderen 02u45 0 Bonheiden De gemeente Bonheiden bleef in 2017 ver onder het Vlaams gemiddelde van het aantal verkeersongevallen.

Op het grondgebied gebeurden 39 ongevallen met lichamelijk letsel, waarvan 32 met lichte verwondingen. Dit komt neer op een gemiddelde van 2,5 ongevallen per 1.000 inwoners, het Vlaams gemiddelde ligt op 4,1 ongevallen per 1.000 inwoners. Er vielen geen dodelijke slachtoffers.





"In totaal waren veertien fietsers betrokken bij een ongeval. Dit is een kleine verhoging ten opzichte van de twaalf fietsers in 2016. Dit zou mee verklaard kunnen worden door de verhoging van het aantal fietsers in onze gemeente", zegt burgemeester Guido Vaganée (N-VA). De meeste (28) ongevallen vielen op plaatsen waar 70 kilometer is toegelaten. Tien ongevallen vonden plaats in een zone 50, er gebeurde één ongeval in en zone 30. Op de Rijmenamseweg kwamen de meeste ongevallen voor, elf in totaal. De voornaamste oorzaken van ongevallen zijn geen voorrang verlenen en afslaande voertuigen die een bromfietser of fietser aanrijden. (AVH)