Veertien zangers van dementiekoor naar Rome voor audiëntie bij paus Wannes Vansina

02 april 2019

17u01 3 Bonheiden Veertien zangers van het Regenboogkoor zijn vandaag vertrokken naar Vaticaanstad. Het koor van het Bonheidense woonzorgcentrum Den Olm voor mensen met dementie - en hun mantelzorgers zal er onder meer zingen voor de paus.

Het koor trekt naar Rome op uitnodiging van de paus. “Toen we de uitnodiging ontvingen, heb ik geen seconde getwijfeld”, zegt directeur ouderenzorg Dirk Van Herpe. Ook al is het een hele onderneming. Met ook een zorgteam, artsen en vrijwilligers bestaat het gezelschap uit 56 personen.

Het koor zal zingen tijdens de eucharistieviering die kardinaal De Kesel voorgaat voor de Belgische gemeenschap en in de ambtswoning van de Belgische ambassadeur J. Cornet d’Elzius. Hoogtepunt wordt de audiëntie bij paus Franciscus. Verder staan er toeristische bezoekjes op het programma. “We zijn goed voorbereid maar willen ons ook laten verrassen door dingen die op ons af zullen komen, want ook dat is dementie.”

Den Olm is pionier wat betreft contactkoren in Vlaanderen, waarbij mensen met dementie samen met een mantelzorger zingen. Met deze reis wil het woonzorgcentrum een krachtige boodschap brengen: “Kijk naar de mogelijkheden van mensen met dementie en er gaat een wereld open.”