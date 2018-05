VB Center herrijst uit de as NA ZWARE BRAND: ZAAKVOERDERS TUINMEUBELZAAK POTEN NIEUWBOUW NEER ANTOON VERBEECK

29 mei 2018

02u49 0 Bonheiden Twee jaar nadat een zware brand tuinmeubelzaak VB Center volledig in de as legde, kruipen de zaakvoerders uit hun dal. Hun nieuwbouw staat in de steigers en de zaak zou in september opnieuw de deuren kunnen openen. "Ondernemen zit ons in het bloed", klinkt het resoluut.

VB Center, gespecialiseerd in indoor- en outdoormeubelen en barbecues, ging in juli 2016 in vlammen op, nadat er achteraan het pand een accidentele brand ontstond. Frank en Tine maakten het destijds allemaal vanop de eerste rij mee en zagen hoe de brandweer hun zaak langs de Rijmenamseweg nog probeerde te redden. Uiteindelijk ging twee derde van het pand verloren. "In het overige deel bleef er een brandgeur hangen, waren de binnenmuren beschadigd door roet en waren de plafonds door de hitte verzakt. Er viel niets meer van te maken", legt Frank uit. "Vorige zomer hebben we op deze locatie in een tent een tijdelijke winkel geopend en de klanten konden na de brand nog steeds bestellingen doen via onze site. Maar het was voor ons al vrij snel duidelijk dat we onze zaak zouden voortzetten in een nieuwbouw. We wilden absoluut niet stoppen in een negatieve periode."





Huurder gezocht

De nieuwbouw zal met zo'n 2.000 vierkante meter ongeveer even groot zijn als de vorige zaak. De bouwwerken zijn ondertussen gestart. "Als alles volgens schema verloopt, zouden we in september onze winkel kunnen openen. In tegenstelling tot het vorige pand wordt alles op het gelijkvloers tentoongesteld. Je zal bij ons opnieuw kwaliteitsvolle tuinmeubelen, barbecues, lounges en alles voor een buitenkeuken vinden. Een deel van onze nieuwbouw wordt verhuurd aan Van Caster, een speciaalzaak in tapijten die jarenlang op de IJzerenleen in Mechelen zat. Voor een andere ruimte zoeken we nog een huurder."





"We hebben ontzettend veel steun gekregen van de gemeente en onze klanten. Ze stuurden ons mailtjes met steunbetuigingen of spraken ons aan op straat. Dan merk je toch wel dat VB Center bekend is en de mensen ons werk apprecieerden. Er zijn nu zelfs klanten die speciaal wachten op onze heropening voor de aankoop van hun tuinmeubels", vertellen Frank en Tine. "Aan stoppen hebben we nooit gedacht. We zijn geboren tussen de meubels. Mijn vader richtte hier vijftig jaar geleden VB Center op. Sinds 2010 runnen wij de zaak. De brand was een serieuze tegenslag, maar we hebben nooit onze drive verloren. Ondernemen zit in ons bloed." Wie interesse heeft in het huren van de ruimte in de nieuwbouw kan contact opnemen met Frank en Tine via info@vbcenter.be. Meer informatie vind je op www.vbcenter.be.