Van Rijmenam naar Rimini VOETBALLERTJES U12 BAKKEN PIZZA VOOR ITALIAANS TOERNOOI ANTOON VERBEECK

17 maart 2018

02u39 0 Bonheiden De voetballertjes van de U12 van VC Rijmenam zijn aan het sparen voor een reis naar een Italiaans voetbaltoernooi. De afgelopen maanden verkochten ze lekkernijen op de jaarmarkt en deden ze een pizzabak, op zondag 25 maart wassen ze auto's om geld in het bakje te krijgen.

Van Rijmenam naar Rimini. Dat is de reis die de vijftien spelertjes van de U12 van voetbalclub VC Rijmenam op 27 april zullen maken. Een dertigtal trainers, medewerkers van de club en ouders stappen mee de bus op. "Het is voor onze club de eerste keer dat we met spelers van deze leeftijdscategorie naar het buitenland trekken. We spelen geregeld toernooien in Vlaanderen, maar het buitenland is toch nog iets anders. Dat het voetballand Italië wordt, is toeval. De ouders en spelers hebben samen een periode uitgekozen en blijkbaar was er net dan een toernooi in Rimini. We zullen er wedstrijden spelen tegen acht andere ploegen. Ons Italiaans avontuur eindigt op 1 mei", legt trainer van de U12 Bart Pelgrims uit.





Carwash

"Om onze reis te bekostigen, hebben de spelertjes de laatste maanden de handen uit de mouwen gestoken. Zo hebben ze met wafels en pannenkoeken op de jaarmarkt in Rijmenam gestaan, hebben ze pizza's verkocht en op zondag 25 maart zullen ze tussen 9 en 13 uur auto's wassen op de parking van De Bonten Os in Rijmenam. We betalen 8.000 euro aan verblijf en 5.000 euro voor het vervoer. Dat komt neer op zo'n 360 euro per persoon. Met onze acties hebben we al veel gespaard, maar om de kostprijs zo laag mogelijk te houden, verwachten we nog wat van de carwash. Met de opbrengst van al deze acties willen we ons busvervoer betalen. We hopen dus dat er die zondag heel wat wagens de revue passeren."





Onvergetelijk

Of de U12 in Rimini kans maakt op toernooiwinst is volgens hun trainer moeilijk in te schatten. "Er zijn 36 ploegen ingeschreven maar we kennen hun niveau niet. Toernooiwinst is natuurlijk mooi meegenomen, maar het belangrijkste is de ervaring. Als jong spelertje heb ik zelf ooit aan een voetbalkamp in Nederland deelgenomen. Een onvergetelijke ervaring. Ik hoop dat deze reis voor mijn spelers net zo onvergetelijk wordt. Het zal de eerste keer zijn dat deze groep samen op reis gaat. Ik zie dat wel goed komen; deze groep hangt goed aan elkaar. Het wordt trouwens niet alleen een sportieve uitstap, want er zijn minder fijne plaatsen dan Rimini om op reis te gaan. We hebben er een bus ter beschikking en de kust is vlakbij. We zullen ons zeker niet vervelen."