Urli vzw brengt India naar ‘t Blikveld Antoon Verbeeck

12 november 2018

12u06 0

In Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld kan je op 24 november naar de negende editie van Indian Bazaar. De vzw Urli serveert er Indische lekkernijen zoals samosa en pakora, zowel voor vleesliefhebbers als vegetariërs. Daarnaast vind je op de Indian Bazaar ook leuke geschenken en kan je genieten van de Indische muziek en sfeer. De inkom van het evenement is gratis. De opbrengst gaat rechtstreeks naar een project in Vijayawada in India, dat meisjes helpt om verder te studeren en een diploma te halen.