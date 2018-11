Unieke poppenhuizen tonen zich opnieuw Antoon Verbeeck

21 november 2018

In de Hottentot hoeve kan je tijdens het weekend van 1 en 2 december een selectie unieke poppenhuizen bewonderen. Gaande van een bruidswinkel, een snoepwinkel, een bloemenwinkel tot een slager en een viswinkel, alsook een Ardens chalet en een winkel van kantwerk. De huizen zijn gebouwd door Kristin Mattelaer, die in 2013 kwam te overlijden. Aan de hand van foto’s en haar eigen creativiteit maakte ze alles tot in de kleinste details na. Tijdens een decemberweekend in 2016 kon je al een selectie van deze unieke poppenhuizen bewonderen in de pastorij van Rijmenam. Voor wie het toen gemist heeft of voor wie graag nog een keer komt kijken is er nu een extra kans De inkom is een vrije bijdrage ten voordele van de stichting Me To You, een onderzoeksproject naar leukemie. Een ziekte waar Kristin aan gestorven is.