Uitleenpost verkoopt boeken en wordt uitleenpunt 24 juli 2018

02u30 0

In de uitleenpost van Rijmenam vlogen gisteren de boeken over de toonbank. De bib organiseerde in de post in Sint-Maartensberg namelijk een verkoop van afgevoerde boeken. Boekenwormen konden er voor amper 25 eurocent een boek op de kop tikken. De verkoopactie kadert binnen een reorganisatie. "Het Bonheidense Lokaal Diensten Centrum krijgt een nieuwe stek in de lokalen van Sint-Maartensberg, waar ook de huidige uitleenpost van de bibliotheek is ondergebracht. Daardoor wordt de uitleenpost in Rijmenam een uitleenpunt", deelt schepen Barbare Maes (Groen) mee. "Een deel van de huidige collectie van de uitleenpost verhuist naar de hoofdbibliotheek en een groot deel van de jeugdcollectie wordt voortaan gebruikt voor de schoolwerking van de bib." (AVH)