Twintiger opgepakt voor reeks inbraken 20 januari 2018

Onderzoeksrechter Theo Byl heeft gisteren een 23-jarige onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De twintiger zou verantwoordelijk zijn voor een hele reeks inbraken in Rijmenam.





"De inwoners van Rijmenam zijn eind 2017 geconfronteerd met een reeks inbraken in woningen en auto's. Veelal geraakte de dader binnen via een deur die niet op slot was", zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. "De buit bestond meestal uit geld of uit de autosleutels."





Vaak vonden de inbraken plaats op momenten dat de bewoners thuis waren, soms zijn die zelfs geconfronteerd met de verdachte. Op basis van getuigenissen van slachtoffers en een doorgedreven onderzoek kreeg de politie Bodukap een verdachte in het vizier. Afgelopen donderdag is de twintiger gearresteerd, een dag later is hij voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besloot hem aan te houden. "De verdachte is geen onbekende voor de gerechtelijke diensten. Het is niet uitgesloten dat hij nog meer feiten op zijn kerfstok heeft", besluit Claessens (TVDZM)