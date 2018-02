Twee burgemeesters op lijst N-VA GUIDO VAGANÉE IS LIJSTTREKKER, ERIC DUCHESNE LIJSTDUWER ANTOON VERBEECK

15 februari 2018

02u32 0 Bonheiden N-VA Bonheiden-Rijmenam zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zowel een burgemeester als een ereburgemeester op haar lijst hebben staan. Huidig burgervader Guido Vaganée (50 jaar) wordt lijsttrekker. Eric Duchesne (63), in het verleden burgemeester voor huidige oppositiepartij BR en bij de lokale verkiezingen van 2012 veruit de populairste politicus, zal voor N-VA de lijst duwen.

Ereburgemeester Eric Duchesne werd in november 1997 burgemeester van Bonheiden. Hoewel hij bij de verkiezingen van 2012 988 voorkeurstemmen wist te verzamelen als lijsttrekker van BR, moest hij zijn burgemeesterssjerp doorgeven aan Guido Vaganée, die met N-VA een coalitie met Groen en CD&V had opgestart. In april 2013 stapte Duchesne, advocaat van beroep, over naar de N-VA en speelde hij de laatste jaren een adviserende rol binnen de partij. Beide heren zullen in oktober samen op één lijst staan. "In eerste instantie wil ik de lijst van onze partij een duwtje in de rug geven. Ik ben 15 jaar lang burgemeester geweest en hoop dat de mensen mij nog kennen en een stem gunnen", zegt Duchesne.





3.700 huisbezoeken

"Onze partij kijkt niet naar plaatsen op de lijst. De verkiezingen zullen duidelijk maken wie een zetel krijgt in de gemeenteraad. Het spreekt natuurlijk wel voor zich dat die eerste plaats gelijkstaat aan kandidaat-burgemeester", legt Guido Vaganée uit. "Ik heb als voltijds burgemeester 3.700 huisbezoeken achter de rug en, als mijn agenda het toeliet, ging ik langs bij de activiteiten van het verenigingsleven. Ik ben ook fier op wat er de laatste jaren werd verwezenlijkt en heb de ambitie om het beleid verder te zetten."





Ambities

Vaganée gaat dus voor een nieuwe legislatuur als burgemeester, maar wat dan met Duchesne bij een goede verkiezingsuitslag? "De laatste zes jaar is er heel wat veranderd in onze gemeente, onder andere op het gebied van mobiliteit, ICT en groen. Het is niet meer dan normaal dat het gezicht van deze nieuwe frisse wind, Guido Vaganée, onze lijst zal trekken. Ik ben met hart en ziel burgemeester geweest, maar besef dat het nu aan jonge mensen is", vertelt Duchesne. "Mijn ambitie hangt af van het verkiezingsresultaat en mijn persoonlijke score. Er zijn bevoegdheden, zoals ruimtelijke ordening, die me interesseren en wellicht reageer ik positief wanneer de vraag komt om als schepen deze bevoegdheid op mij te nemen. Maar laat ons uiteraard eerst de verkiezingen afwachten." Op de lijst van N-VA staan ook de namen van huidige schepen Karolien Huibers (plaats 2) en ereschepen Jan Thirion (plaats 22). Eind mei wil de partij alle 23 namen op haar lijst voorstellen.