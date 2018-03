Touchscreen op Kerkplein geeft toeristische informatie 06 maart 2018

02u46 0 Bonheiden De gemeente Bonheiden schakelt een digitaal snufje in om bezoekers te informeren over de toeristische troeven van de gemeente. Gisteren stelde het gemeentebestuur aan het Kerkplein het digitaal toeristisch kantoor voor, een touchscreen dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gebruikt kan worden voor het ophalen van info.

"Onze gemeente heeft geen VVV-kantoor. Met Kasteel Zellaer als nieuwe toeristische trekpleister is het belangrijk dat de toeristische informatie steeds toegankelijk is voor iedereen. Daarom hebben besloten om op de digitale kar te springen. Het idee van een toeristisch infobord halen we uit Nederland", legt schepen voor Toerisme Karolien Huibers (N-VA) uit. "Het bord informeert over de trekpleisters in onze gemeente, de lokale horeca, wandelroutes en fietstochten. Horecazaken kunnen zelf hun informatie bijwerken en evenementen in onze gemeente worden automatisch aangepast."





De gemeente telde om en bij de 30.000 euro neer voor het digitaal toeristisch kantoor, inclusief software. Het bekijkt nog of er ook in Rijmenam dergelijk kantoor kan geplaatst worden. (AVH)