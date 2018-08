Toezichters voor scholen gezocht 04 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Bonheiden is op zoek naar gemotiveerde toezichters voor de gemeentelijke kleuterschool (GEKKO) en de Sinte-Mariaschool. Geïnteresseerden dienen voor 23 augustus te solliciteren via anne.verfaillie@bonheiden.be of per brief naar het college van burgemeester en schepenen, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden. Vergeet niet je curriculum vitae, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister toe te voegen aan je sollicitatiebrief. Voor meer info kan je terecht bij de dienst kinderopvang op het nummer 015/50.28.12.





(AVH)