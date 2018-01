Tinstraat en Weynesbaan krijgen nieuw fietspad 20 januari 2018

02u52 0

De Tinstraat en Weynesbaan krijgen een nieuw fietspad. De werken zullen aansluiten bij de rioleringswerken van Aquafin. De plannen worden binnenkort besproken in de mobiliteitscommissie. "De Tinstraat en Weynesbaan zijn samen met de Dijleweg de meest onveilige straten voor fietsers in onze gemeente. Het wordt een dubbelrichtingsfietspad van 3 meter breed. De rijbaan komt op één meter van het fietspad, waardoor er nog ruimte is voor de aanplanting van een haag", zegt burgemeester Guido Vaganée (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit. De werken zouden niet voor 2019 van start gaan. (AVH)