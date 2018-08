Tijdelijke parking aan voetbalclub 02 augustus 2018

Het gemeentebestuur stelt een alternatieve parking ter beschikking ter hoogte van de ingang van de voetbalvelden van VC Rijmenam. Als gevolg van de wegen- en rioleringswerken is in Rijmenam centrum de verbinding naar Muizen via de Dijleweg afgesloten sinds eind juni. Inwoners van Rijmenam die liever de omweg via Bonheiden centrum vermijden, kunnen deze parking gebruiken. Je kan er je wagen nu al parkeren. Vandaag worden er tijdelijke fietsenstallingen geplaatst. Bewoners kunnen met de fiets tot op de parking rijden en vervolgens daar de wagen nemen om verder te rijden. (AVH)