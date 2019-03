Straf met uitstel voor drugsdealer (24) die opgepakt werd op weg naar verkoop TVDZM

27 maart 2019

18u05 0 Bonheiden De rechtbank in Mechelen heeft een 24-jarige uit Heist-op-den-Berg schuldig bevonden aan het verhandelen van cannabis. Hij werd opgepakt op weg naar een verkoop.

De politie van Bodukap controleerde hem omdat zijn bromfiets niet in orde was. In het zadelcompartiment werd 170 gram cannabis aangetroffen. Opmerkelijk is dat de man verklaarde dat hij de drugs ging verkopen. “Om zo mijn zoontje te kunnen onderhouden”, aldus de 24-jarige. Openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens was streng in haar vordering. Zij hield onder meer rekening met het feit dat het niet de eerste keer is dat hij voor drugsfeiten voor de rechter verscheen maar ook omdat hij een tweede kans van de onderzoeksrechter gewoon verprutste. “Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden maar kwam al snel opnieuw in het vizier van de politie omdat hij van thuis uit en met een enkelband aan opnieuw drugs begon te verkopen. Er liepen zelfs als promo’s”, zei Claessens op zitting vorige maand. De rechtbank gaf beklaagde nog een laatste kans. Hij kreeg een celstraf van achttien maanden met uitstel opgelegd alsook een geldboete van 8.000 euro waarvan de helft effectief. De man moet zich wel intensief laten behandelen voor zijn problematiek.