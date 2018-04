Stefan Van Loock stelt voetbalreisroman voor 07 april 2018

Voormalig sportjournalist Stefan Van Loock (57) presenteert zijn nieuwe reisroman 'Terug naar Montevideo'. Daarvoor ging de Rode Duivels-woordvoerder de nationale ploeg en scheidsrechter John Langenus achterna naar het eerste WK in 1930. In de Urguayaanse hoofdstad dompelt hij zich onder in de archieven en geest van de eerste Wereldbeker. "Deze reis en dit boek moest ik als voetbalfreak gewoon maken", vertelt Van Loock, sinds enkele jaren woonachtig in Rijmenam. "Waar anderen graag de Machu Picchu of Tafelberg willen zien, wou ik eerst naar Montevideo - een lelijke stad in de schaduw van de mondaine metropool Buenos Aires. Maar voor mij was dit dé droomreis, puur omwille van de grote voetbalgeschiedenis die eraan vasthangt. Voetbal is dan ook mijn beroep, mijn passie."





Ook voor niet-voetballiefhebbers is het boek volgens de auteur een aanrader. "Eigenlijk is het een groot reisverhaal, met voetbal als kapstok. Ik trok naar dezelfde locaties waar de allereerste 'Rode Duivels' zijn geweest, ze hebben gespeeld en geslapen. Ik stond op de plek waar de eerste WK-duel tussen Frankrijk en Mexico werd gespeeld", vertelt een glunderende Van Loock. "Dat een Belg, John Langenus, de finale mocht fluiten, maakt het allemaal nog meer bijzonder. De Antwerpenaar, die indertijd als beste arbiter ter wereld bekend stond, is tot dusver zelfs nog steeds de enige Belgische scheidsrechter die die eer te beurt viel." 'Terug naar Montevideo' telt 290 pagina's en is aan 25 euro te koop in de boekhandel. (SPK)