Sportkeet wordt helemaal vernieuwd 31 januari 2018

02u36 0 Bonheiden Het gemeentebestuur gaat de sportkeet onder handen nemen. De sportkeet aan sporthal Berentrode is de uitvalsbasis van onder andere de petanquespelers, de sportkampen en schoolsporten in Bonheiden en is al zo'n tien jaar aan vernieuwing toe. De werken hebben een prijskaartje van 200.000 euro.

"Tijdens de eerste fase zal er een nieuwe sanitaire blok komen met de nodige kleedkamers en bergruimte. In één van de komende weken zal de architect de opdracht krijgen dit uit te tekenen, zodat dat de gunning van de aannemer zo snel mogelijk kan gebeuren. In een tweede fase komt er een nieuwe petanquehal. Deze komt er pas na een grondige evaluatie van één jaar van de werking in het nieuwe multifunctionele vrijetijdsdepot, dat op dezelfde site als de sportkeet komt. De huidige sportkeet zal ondertussen blijven staan zodat er geen impact is in de huidige werking van de petanqueclub en de andere sportverenigingen", legt schepen van Sport Wouter Verhoeven (CD&V) uit.





Een nieuwe cafetaria werd, tot de verrassing van de sportraad, voorlopig niet in de plannen opgenomen. "Deze cafetaria is een bindmiddel tussen spelers en supporters en bovendien een mooie bron van inkomsten voor de clubs die er achter de toog staan. Het gemeentebestuur heeft ons tijdens een infomoment voor een stuk gerustgesteld. Na een jaar zonder cafetaria zullen we een analyse maken", aldus voorzitter van sportraad Frank Lauwers.





Het college is van mening dat er in het depot ruimtes zullen zijn, die mogelijk gedeeld kunnen worden.





"Er werd tijdens het infomoment afgesproken dat er voor de invulling van de verschillende lokalen een nauw overleg zal gebeuren tussen de verschillende adviesraden en het gemeentebestuur", besluit Verhoeven. (AVH)