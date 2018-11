Spiegeltent trekpleister tijdens Rijmenamse jaarmarkt Antoon Verbeeck

15 november 2018

19u53 1 Bonheiden De blikvanger van de 111ste editie van de jaarmarkt in Rijmenam is dit jaar een spiegeltent op het Stationsplein. Omdat de werken in het centrum nog steeds bezig zijn, is er geen ruimte voor een grote tent. De spiegeltent, die de komende dagen enkele activiteiten zal huisvesten, vangt dit verlies op.

Handelsvereniging Rijmenam Explosief en het gemeentebestuur deelden dit jaar de traditionele jaarmarkt anders in. Nu er nog steeds gewerkt wordt in het centrum zijn de plaatjes voor tenten en standen van de verenigingen en handelaars beperkt. De grote tent tegenover Kafee Spek die jaarlijks gerund wordt door verenigingen MTC The Walkers, Jaboom en de Rijmenamse Wielervrienden is dit jaar niet van de partij, maar krijgt wel een waardige vervanger. “Dit jaar komt er een spiegeltent met 125 zitplaatsen op het Stationsplein, ter vervanging van de grote tent. Het idee komt uit Grasheide, waar men voor het jaarlijks kermisbal een spiegeltent afhuren. We vonden het een meerwaarde voor onze jaarmarkt en ook het gemeentebestuur was gewonnen voor het idee”, vertelt Michel Voskresensky, voorzitter van Rijmenam Explosief.

Hoewel de jaarmarkt op maandag 19 november staat gepland, ontvangt de spiegeltent al op vrijdag de eerste bezoekers. “De verenigingen baten op maandag tijdens de jaarmarkt de spiegeltent uit. Maar de komende dagen kan je de tent al komen ontdekken. Rijmrock en Full House Concepts werken op vrijdag samen voor de organisatie van het feestje Rock Tha Spiegel House. Op zaterdag is er Chill met vinyl met een lokale dj achter de draaitafel. Bezoekers mogen hun eigen vinylplaten meebrengen naar de tent en worden ook platen verkocht. ‘s Avonds komt het Warmste Orkest spelen voor het goede doel Think Pink. Het weekend wordt afgesloten met een brunch van Rijmenam Explosief.”

“De werken in het centrum duren nu al 18 maanden en zouden nog tot mei of juni duren. Het is geen aangename periode, maar we moeten erdoor. We laten er alleszins onze jaarmarkt niet door vergallen. Door te feesten vergeet je de miserie”, knipoogt Michel. “De jaarmarkt is Rijmenamse folklore en we willen dat iedereen van dit feest kan genieten. Met de komst van een spiegeltent komt dat zeker goed. De spiegeltent is een leuke troef. We verwachten dat een succes zal zijn en wie weet, krijgt het in de toekomst een vaste plaats op onze jaarmarkt.”