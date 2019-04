Speelplein Weyneshof vindt spoedoplossing nu De Lijn kinderen niet langer vervoert Antoon Verbeeck

16 april 2019

16u40 0 Bonheiden Speelplein Weyneshof in Rijmenam kan niet langer rekenen op de diensten van De Lijn voor het vervoer van de kinderen. De beslissing kwam pas vorige maand, waardoor de speelpleinwerking in allerijl naar een oplossing moest zoeken. Die kwam er uiteindelijk wel. “De timing van deze beslissing is wel heel ongelukkig”, klinkt het.

De Lijn pikt al ettelijke jaren tijdens de zomermaanden de kinderen van speelplein Weyneshof op in Mechelen, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver. Aan deze traditie komt nu een einde. “Ieder jaar staan wij begin januari in contact met De Lijn. We bekijken dan of er ergens wegenwerken aan de gang zijn en passen de routes aan. Toen ik in januari niets te horen kreeg, heb ik een mailtje gestuurd. Een antwoord kwam er niet. Een maand later probeerde ik het nog eens. Het antwoord van De Lijn luidde dat er op termijn mogelijks een probleem zou zijn”, vertelt Johan Cornière van vzw Speelplein Weyneshof. “Het vervoeren van kinderen van een speelplein zou niet langer tot het takenpakket van De Lijn behoren. Blijkbaar zijn wij samen met Wollebos in Turnhout en het Antwerpse Koraal de enige speelpleinen waar De Lijn voor uitrijdt in onze provincie. We moesten ons voor dit jaar echter nog geen zorgen maken, klonk het.”

Maar in maart volgde een koude douche. “De Lijn deelde mee dat we al deze zomer niet langer op hun diensten konden rekenen, dit zonder enige mogelijkheid tot overleg. Uiteraard ontstond er paniek, want normaal hebben wij onze busroutes klaar tegen 1 april. Ouders begonnen zich vragen te stellen, maar zolang wij geen oplossing hadden, konden wij uiteraard geen routes doorgeven.” De speelpleinwerking ging daarom steun zoeken bij de Stad Mechelen en de koepelorganisatie Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. “Na die contacten kregen we van De Lijn een officieel bericht: de beslissing zou genomen zijn op basis van een personeelstekort. Men raadde ons aan om gebruik te maken van een busexploitant, een privé-organisatie die met lijnbussen rijdt. Uiteindelijk is voor dit jaar een oplossing gevonden. Onze kinderen zullen vervoerd worden door de exploitant Waaslandia. De Lijn gaf haar goedkeuring om per dag twee gelede bussen beschikbaar te stellen voor ons vervoer. Tegen 1 mei hopen we onze busroutes klaar te hebben.”

“Ik wil De Lijn niet in een slecht daglicht plaatsen, maar de timing van deze beslissing is wel heel ongelukkig. Waarom geeft men ons nog niet één zomer de tijd? Dan krijgen wij meer ademruimte om een oplossing voor de lange termijn te vinden. Onze speelpleinwerking hangt ervan af. Van de 250 kinderen komen er 200 met de bus naar Weyneshof”, besluit Johan.

“We hebben de speelpleinwerking niet aan zijn lot overgelaten en hebben hen de contactgegevens bezorgd van onze onderaannemers in de buurt”, reageert Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn. “Ritten voor speelpleinen maken geen deel uit van ons basisaanbod. Een deel van deze speelpleinritten wordt, al langer dan vandaag, uitgevoerd door onderaannemers van De Lijn. Daarnaast hebben in de zomermaanden ook heel wat van onze eigen chauffeurs vakantie. Met de beschikbare chauffeurs moeten we voorrang geven aan onze gewone dienstverlening.”