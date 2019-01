Speelplein Weyneshof is vandalen beu: “We staan er machteloos tegen.” Tim Van der Zeypen

27 januari 2019

20u30 0 Bonheiden Bij het speelplein Weyneshof in Rijmenam bij Bonheiden zijn ze de jarenlange vandalenstreken beu. Afgelopen week nog werd er een vuilnisbak in brand gestoken en werd de muur van een lokaal besmeurd met graffiti. Alleen is het geen eenmalig incident. Het probleem doet zich volgens speelpleinverantwoordelijke Johan Cornière al jaren voor: “En steeds opnieuw blijven wij achter met de kosten.”

De aangerichte schade werd opgemerkt door een van de medewerkers van het speelplein. “Een vuilnisbak waarvan we verschillenden op meerdere locaties op ons domein hebben hangen, werd in brand gestoken en is helemaal opgegaan in de vlammen”, legt Johan uit. “Het is vervelend, toont van weinig respect en is helemaal niet leuk om op te kuisen. Maar aan de graffiti op de muur van een lokaal tillen we uiteindelijk nog het zwaarst.”

De vandalen lieten de muur achter met tekeningen van een slecht getekend mannetje, een tekst en soort televisietoestel waarin zelfs ‘sorry’ staat geschreven. “Het lijkt wel doelbewust gedaan”, zucht Johan. “Gelukkig werden er deze keer geen ramen ingeslagen. Iets wat ze vroeger wel vaker durfden.”

Het speelplein renoveerde het lokaal door de jaren heen zelf. Gaande van schilderen tot het plaatsen van dakgoten, een keuken en een aansluiting op drinkwater. In februari zou het lokaal uiteindelijk opgeleverd worden en kon het lokaal vanaf dan ook worden verhuurd worden, vanaf de zomer zou het speelplein er ook kinderen in gaan opvangen.

Niet eerste keer

Jammer genoeg is het niet de eerste keer dat het speelplein vandalen over de vloer krijgt. “Het is al verschillende jaren aan de gang”, klinkt het. “Er werd zelfs ook al enkele keren ingebroken.” Telkens wordt er klacht ingediend. Ook deze keer stapte het speelplein naar de politie. Er werd klacht ingediend voor vandalisme en het aanbrengen van graffiti.

Na jaren geplaagd te worden door vandalenstreken, zijn ze bij het speelplein de vandalenstreken nu echt beu. “Wij stellen ons domein open voor de buurt. Mensen kunnen hier komen joggen of met de kinderen komen spelen”, vertelt Johan. “Toch is er blijkbaar dat ene percent van onze bezoekers dat er misbruikt van maakt.”

Oproep

Omdat de maat nu echt vol is, werd er voor het eerst naast een klacht bij de politie ook een oproep gelanceerd op Facebook. “Wij staan hier echt machteloos”, zegt Johan. “Wij zijn een VZW en blijven steeds achter met de kosten van de herstellingen.”

Tot nu toe kwamen de vandalen steeds weg met hun daden. Met de oproep op de sociale media hoopt het speeplein dat iemand hen kan helpen.“ Al besef ik dat de kans klein is. Maar misschien heeft iemand iets gezien of herkennen de mensen iets. De graffiti bijvoorbeeld. Misschien hebben mensen dat al eens ergens anders gezien? Misschien gaan de vandalen dit zelf zien op Facebook en denken ze in de toekomst hopelijk twee keer na voordat ze zoiets gaan doen?”

Van de vandalen is er momenteel nog geen spoor. Vermoedelijk gaat het om jongeren uit de buurt. Opmerkelijk is dat ze toesloegen net op het moment dat de conciërge een weekje met vakantie was. “Normaal gezien is hier altijd iemand aanwezig op het domein”, besluit Johan.