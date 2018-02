Skeletten ontdekt tijdens rioleringswerken 21 februari 2018

Tijdens de rioleringswerken aan Sint-Maartensberg zijn maandag oude resten van skeletten aangetroffen, van minstens 200 jaar oud zijn. "Tegelijk met de rioleringswerken aan Sint-Maartensberg is er zoals wettelijk bepaald een archeologisch onderzoek bezig. Meter per meter wordt er een sleuf gegraven, waarbij de archeologen telkens bepalen of er bijkomend onderzoek nodig is. Deze sleuf loopt naast de kerkhofmuur, tussen de pastorij en het kerkhof, waardoor er zoals verwacht oude resten van skeletten werden aangetroffen", deelt de gemeente mee. De skeletresten werden door de archeologen meegenomen voor onderzoek. Of ze later opnieuw begraven worden, is niet duidelijk. (AVH)