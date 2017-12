Skateramp Domein Sluyts opnieuw open 02u52 7

De nieuwe skateramp in Domein Sluyts is opnieuw opengesteld. De ramp in fluisterbeton verving dit jaar een houten exemplaar, maar kon omwille van de veiligheid de laatste maanden niet gebruikt worden. "Concreet beteken dat er nog betonnen overgangszones tussen de skateramp en basketplein moesten worden aangelegd, en het bord met het gebruikersreglement nog opgehangen", zegt schepen van Jeugd Jan Fonderie (Groen). In het voorjaar wordt de ramp officieel geopend tijdens een skatewedstrijd. (AVH)