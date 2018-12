Sjablonen moeten straten peukenvrij maken Antoon Verbeeck

22 december 2018

Het gemeentebestuur van Bonheiden heeft in haar centrum op verschillende plaatsen sjablonen aangebracht op het voetpad. Met de sjablonen wil de gemeente rokers sensibiliseren om geen peuken meer op de grond te gooien. Aan het onthaal van het gemeentehuis kunnen rokers een gratis zakasbakje krijgen. “Intercommunale Intradura lanceert een campagne tegen sigarettenpeuken op straat of in de natuur. Wat is nu 1 sigarettenpeuk op de grond? Het lijkt onschuldig, maar wist je dat één peuk tot 500 liter water kan vervuilen? Met deze actie willen we mensen ervan bewust maken dat, hoe klein die peuken ook mogen zijn, ze toch voor veel opruimellende en milieuschade zorgen”, deelt schepen van Leefmilieu Barbara Maes (Groen) mee.