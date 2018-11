Sinterklaas komt naar Kasteel Zellaer Antoon Verbeeck

08 november 2018

11u23 1

Sinterklaas komt op zondag 25 november naar het Kasteel Zellaer. Hij kijkt er alvast naar uit om de verlanglijstjes van de kinderen, mooie tekeningen en knutselwerkjes in ontvangst te nemen.

Je kan de Sint bezoeken tussen 10 en 12 uur of tussen 14 en 16 uur. Inschrijven is verplicht en kan via de gemeentelijke website. Op de site vind je ook een Sinterklaaskleurplaat, die ook af te halen is op het gemeentehuis, de bib of GC ‘t Blikveld.