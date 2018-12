Sint en leerlingen GEBO schenken meer dan 7.000 euro aan goed doel Antoon Verbeeck

11 december 2018

12u54 0

De leerlingen van GEBO, de lagere gemeenteschool van Bonheiden, en Sinterklaas overhandigde een cheque van 7.646,88 euro aan vertegenwoordigers van het project ‘een hart voor Sifoe’, dat verschillende projecten, zoals de bouw van klaslokalen, opstart in Gambia. Uiteraard had de Sint, in het gezelschap van zijn knechten, ook wat lekkers mee voor de leerlingen.