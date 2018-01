Seppe opent restaurant 't Keyzershof 25 januari 2018

Rijmenam heeft er sinds kort een nieuw restaurant bij. In de Watermolenstraat, in het pand van voormalige horecazaak Villa Franck, opende Seppe Dekeyzer 't Keyzershof. "Bij ons kan je komen genieten van kwaliteitsvlees met een Provençaalse toets. We geloven in de kwaliteit van goed en lekker eten. De kruiden die we gebruiken komen bijvoorbeeld uit eigen tuin. Onze menukaart verandert om de drie maanden en we bieden bewust geen suggesties aan. Dit doen we omdat alles wat we aanbieden dagvers en seizoensgebonden is", klinkt het. Naast het betere grillwerk kan je in 't Keyzershof proeven van tapa's, visgerechten en desserts. Seppe en zijn team kan je ook inschakelen voor de catering van feestjes. Meer informatie op www.keyzershof.be/. (AVH)