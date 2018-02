Senioren bezorgen takenpakket aan gemeentebestuur 03 februari 2018

De seniorenadviesraad van Bonheiden heeft een verkiezingsmemorandum opgesteld en overhandigd aan het gemeentebestuur. In het memorandum staan acht noden, verwachtingen en vragen. Verschillende seniorenverenigingen hielpen mee bij de opmaak. "Als dit vanuit de senioren komt, dan kunnen wij als seniorenraad zonder pretentie zeggen dat wij ruim 4.000 senioren, of zowat 30 procent van onze inwoners, vertegenwoordigen. Gezien dit hoge aantal is het uiteraard niet onbelangrijk dat wij hun stem kunnen overbrengen, in de hoop dat het huidige, en niet het minst het toekomstige, gemeentebestuur daar echt iets positiefs mee doet", aldus voorzitter van de raad Marcel Claes. De senioren vragen in het memorandum naar voldoende mogelijkheden voor kwalitatieve en aangepaste woningen, zorg voor ieders welzijn, kansen om nog meer te participeren aan het verenigingsleven en het stimuleren van sportinitiatieven voor senioren. Daarnaast willen ze ook de aandacht vestigen op het belang van de dialoog met de ouderen, het in het oog houden van de armoede in de gemeente, en een veiliger straatbeeld met beter openbaar vervoer. (AVH)