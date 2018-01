Schuur met hooi uitgebrand 29 januari 2018

02u38 0

Op het kruispunt van de Boortmeerbeeksebaan met de Streepkensdreef is zaterdagavond brand uitgebroken in een schuur. De schuur, zo'n zestig vierkante meter groot, lag vol met balen hooi. Naast de brandweermannen van de Mechelse post van hulpverleningszone Rivierenland, werden ook de collega's uit Leuven ter plekke geroepen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle; maar er moest wel lange tijd nageblust worden. Het hooi moest eerst uit elkaar gehaald worden om vervolgens nat te spuiten. Die bluswerken namen heel wat tijd in beslag. Ook zondag moest er nog geblust worden. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de schuur zelf is helemaal verloren.





De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht. Of het om een accidentele brand gaat of de brand werd aangestoken, wordt verder onderzocht door de lokale politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte). (TVDZM)





