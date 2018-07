Schepenen trekken lijst Groen 11 juli 2018

02u38 0

Groen Bonheiden-Rijmenam trekt naar de verkiezingen met een kieslijst waarop schepenen Jan Fonderie en Barbara Maes de speerpunten zijn. "Wij zijn zeer zorgvuldig te werk gegaan bij het samenstellen van onze lijst", licht Groen-voorzitter en gemeenteraadslid Annick Van den Broeck toe. "Al sinds vorige zomer zijn wij tijdens een brainstorm-dag van start gegaan met het uitwerken van ons lokale programma. Daar namen niet alleen heel wat leden aan deel, maar ook tal van sympathisanten. Het is uit die enthousiaste groep dat het bestuur de voorbije maanden de kieslijst samenstelde." Groen koos ook voor een dubbel lijstduwersschap, met Van den Broeck en notaris Filip Huygens in duo. Van den Broeck is al jaren één van de boegbeelden van de plaatselijke afdeling, Huygens is een nieuwkomer. (AVH)