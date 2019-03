Schepen van een van ‘oudste’ gemeentes van Vlaanderen: “Vergrijzing moet meetellen bij verdeling Vlaams geld” Antoon Verbeeck

08 maart 2019

13u17 0 Bonheiden Schepen in Bonheiden Bart Vanmarcke (Open Vld) wil dat Vlaanderen bij de verdeling van het gemeentefonds rekening houdt met de vergrijzing. Bonheiden is één van de ‘oudste’ gemeentes in Vlaanderen, maar krijgt daar geen extra geld voor. “Nochtans moeten wij investeren in aangepaste structuur”, zegt de schepen.

“Bonheiden ontvangt jaarlijks 2,2 miljoen uit het gemeentefonds, wat neerkomt op 12 procent van ons budget. Gemiddeld ontvangen Vlaamse steden en gemeente een toelage van zo’n 20 procent”, weet Vanmarcke.

“De bijdrage is zo laag omdat Bonheiden geen centrumfunctie heeft, relatief hoge ontvangsten uit de personenbelasting kent en weinig leefloners, sociale huurappartementen en kansarmen op haar grondgebied heeft.”

Kwart ouder dan 65

Waar Bonheiden wel mee te maken krijgt, is de vergrijzing. “Op 1 januari 2017 was 23,5 procent van onze bevolking 65 jaar of ouder. Dat is ontzettend veel en vraagt extra inspanningen op het vlak van infrastructuur. Ik denk dan aan dagcentra, rust- en verzorgingstehuizen en ook wegeninfrastructuur, bijvoorbeeld snelheidsremmende maatregelen en het verlichten van oversteekplaatsen.”

Vanmarcke, onder andere bevoegd voor mobiliteit, hoopt daarom dat Vlaanderen ook kijkt naar de gemiddelde leeftijd van een bevolking.

“De huidige verdeling is voor Bonheiden nadelig. We ontvangen jaarlijks een bedrag van 148,55 euro per burger, tegenover het Vlaamse gemiddelde van 394, 27 euro. Dat is dus minder dan de helft. Er gebeurt een voorafname door de grote steden en er wordt dan rekening gehouden met de verschillende criteria. Resultaat is dat Bonheiden achteraan het peloton bengelt. Met het feit dat wij toenemende uitgaven hebben in het kader van vergrijzing wordt geen rekening gehouden. In de steden die voorafnames doen, speelt de vergrijzing veel minder. Dat is fundamenteel onrechtvaardig.”

De schepen zal partijgenoten van het Vlaams parlement aanspreken over de verdeling van het gemeentefonds. Vlaams minister voor Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) wordt per brief gecontacteerd.