Safi schrijft turbulente periode van zich af HIPHOPPER BRENGT EERSTE SOLOALBUM 'BEWUST' UIT

16 maart 2018

02u59 0 Bonheiden De Mechelse hiphopper Safi (27) brengt vandaag 'Bewust' uit, zijn eerste soloalbum. Met de bijzonder persoonlijke plaat schreef hij een bijzonder turbulente en zware periode van zich af. "Maar er staan ook verstand-op-nul-liedjes op", stelt hij gerust.

Sevi 'Safi' Geerts scheerde enkele jaren terug hoge toppen met Spreej. Na drie albums gingen de rappers elk hun eigen weg, in het geval van de eerste een erg moeilijke. Dat valt ook te horen en te zien op 'Bewust'. De cover toont de rapper terwijl hij in een spiegelscherf kijkt. In zijn autobiografische teksten gaat hij onderwerpen als zijn eigen depressie en zijn syndroom van Asperger (autismespectrumstoornis, red) niet uit de weg. "Veel drastische dingen die ik de afgelopen twee jaren heb meegemaakt, zijn te horen op het album. Muziek schrijven is voor mij altijd therapeutisch. Terwijl ik een nummer schrijf over hoe moeilijk het is om los te laten, ben ik aan het loslaten. Ik hoop de luisteraar echt iets te leren, al moet ik daar meteen bijzeggen dat ikzelf diegene ben die het slechtst is in het opvolgen van mijn eigen raad. Dan zijn 'Hoe vaak', 'Wij zijn er' en 'Pijnstiller' perfecte reminders voor mij als ik de zin van het leven vergeet of mij vastklamp aan dingen die er eigenlijk niet toe doen."





Verstand-op-nul

Maar zeker niet alle nummers zijn een pil om te slikken. "Er zitten ook een paar verstand-op-nul-liedjes tussen. Het was een uitdaging om het plaatje te laten kloppen, maar ik ben blij met het resultaat."





Het album is niet alleen persoonlijker, er sloop ook meer pop in zijn muziek. "Wat ik niet wilde dat het zou klinken als Safi & Spreej zonder Spreej. Ik wilde mijzelf heruitvinden", verklaart hij.





Wat hem wel zorgen baart: Vlaamse hiphop is een beetje uit de mode. De artiesten van eigen bodem zoals Coely of TheColorGrey zingen in het Engels. "Ik voel dat ik een tandje zal moeten bijsteken. Een aantal nummers waarvan ik dacht dat het wel zou gebeuren, is niet opgepikt. Enkel 'Fine' heeft het echt goed gedaan op de radio. Nochtans is airplay erg belangrijk om de aandacht van festivalorganisatoren te krijgen. Het zijn optredens die de rekeningen betalen, want van verkoop moet ik het niet hebben. De meeste van mijn fans zitten op streamingdiensten als Spotify. Ten tijde van Spreej kon ik goed van mijn optredens leven, maar nu. Ik overweeg om in bijberoep muziek te gaan maken of om met mijn zelfstandigenstatuut een andere verdienste in de creatieve sector te gaan zoeken."





Boef en Damso

Nog een mogelijke handicap: met Boef en Damso kwamen de hiphop en rap in een vrouwonvriendelijk daglicht te staan. "Uiteindelijk komen zij er beter uit, want slechte publiciteit is ook publiciteit. Ergens vind ik het ook onzin om je er zo druk in te maken, al ben ik zelf niet vrouwonvriendelijk. Dat is echt geen vereiste om hiphop te maken. Maar ik denk dat ze altijd wel iets zullen vinden om te gebruiken tegen je."





Safi stelt Bewust op 30 maart voor in Trix. Er zijn nog tickets.