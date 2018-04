Rommelmarkt, streeklekkers en ridders 18 april 2018

02u26 0

Middenstandsvereniging Rijmenam Explosief organiseert op zondag 22 april verschillende activiteiten in hartje Rijmenam. Vanaf 8 uur kan je kuieren over de rommelmarkt en de smaakpapillen verwennen met streeklekkernijen onder de naam Smakelijk RijmenaMmm. Voor de kinderen is er van 14 tot 17 uur kinderanimatie zoals een paardenmolen, grime en ballonclown. In het Kastanjebos kan je vanaf 14 uur de leden van de Pynnock Ridders Horst vzw komen bewonderen. Zij kruipen in de huid van ridders en jonkvrouwen uit de late dertiende eeuw en brengen een show vol actie en spektakel, en dat met echte wapens.





Meer info: www.rijmenamexplosief.com. (AVH)