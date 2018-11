Ringgracht Kasteel Zellaer opgeruimd Antoon Verbeeck

20 november 2018

Op het kasteeldomein van Zellaer werd het overtollig slib uit de ringgracht geruimd. Het is de eerste grote stap in de opwaardering van het domein, dat nu ongeveer een jaar in beheer is van Kempens Landschap en de gemeente Bonheiden. Slib ontstaat wanneer bladeren en ander organisch materiaal in het water vallen en vergaan. Jaar na jaar groeit de sliblaag aan, waardoor de waterkwaliteit daalt. Daarom is het nodig overtollig slib uit te graven en zo de waterhuishouding te herstellen. “Door de uitzonderlijke droogte van de voorbije maanden stond de ringgracht rondom Kasteel Zellaer quasi volledig droog. Op zich een spijtige ecologische en landschappelijke zaak, maar dit bood wel een uitzonderlijke opportuniteit naar ruiming van het slib. Door de droogte kan de slibruiming makkelijker, sneller en goedkoper uitgevoerd worden. Vandaar dat we nu de kans wilden aangrijpen om deze slibruiming tijdens de droogstand uit te voeren”, aldus gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap Inga Verhaert (sp.a).