RijmRock niet langer gratis, morgen betaal je 5 euro toegang 17 augustus 2018

Voor het eerst in zijn geschiedenis zal RijmRock inkom vragen. Voor het festival op het Stationsplein zal je morgen 5 euro moeten betalen.





"Een milde bijdrage", zegt organisator Raf Van Assche. "Ons kostenplaatje is gestegen vanwege de duurdere veiligheidsvoorzieningen en de stijgende basiskosten. We hebben hier lang over nagedacht, maar na navraag bleek dat niemand een probleem zou hebben met een inkomprijs van 5 euro. We denken dus niet dat het een negatief effect zal hebben op ons bezoekersaantal." Kinderen jonger dan 12 jaar betalen nog steeds niets. Behalve de toegangsprijs blijft het concept van RijmRock ook onveranderd: een platform bieden aan zowel gevestigde bands als nieuwe, lokale talenten. Opvallendste namen op de affiche zijn Vive La Fête en DJ Maxi Jazz, de zanger van Faithless. "Vive La Fête kreeg ik al over de vloer in mijn opnamestudio in Rijmenam. Het dorp is hen dus niet onbekend. Maxi Jazz is in deze periode op tournee door Europa en RijmRock paste perfect binnen zijn tourschema." De volledige line-up kan je vinden op www.rijmrock.be. Het festival start morgen om 15 uur. (AVH)