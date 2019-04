Probatiestraf na kopstoot aan agenten TVDZM

12 april 2019

Een dertigjarige man uit Keerbergen is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot een autonome probatiestraf. De dertiger stond terecht voor weerspannigheid tegenover de politie. Hij deelde een kopstoot uit aan enkele agenten. Dit nadat zij werden opgeroepen voor intrafamiliaal geweld. De dertiger was onder invloed van alcohol. Kort voor de politie moest ingrijpen had hij twee Vodca-Red Bulls uitgedronken. Wanneer hij thuis kwam, kreeg hij ruzie met zijn vriendin. De verdediging betwistte de kopstoot. “Hij lag op zijn buik”, aldus de verdediging. “Hij heeft misschien wat liggen trappen met zijn benen maar meer niet.” De man zal nu binnenkort contact moeten opnemen met het justitiehuis in Mechelen. Daar zal men op zoek gaan naar een gepaste begeleiding voor zijn problematiek. Doet hij dat niet, riskeert hij alsnog een celstraf van vier maanden.