Porsche knalt tegen paal en boom 28 augustus 2018

02u29 0 Bonheiden Een Porsche is gisteren in een gracht langs de Oude Baan in Bonheiden beland. De bestuurster liep lichte verwondingen op.

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur in de buurt van het kasteeldomein Zellaer. De omstandigheden worden nog onderzocht. Of er sprake is van overdreven snelheid of het gebruik van de gsm achter het stuur, is nog niet geweten. Zeker is wel dat de Porsche eerst tegen een betonnen elektriciteitspaal knalde, wegslingerde naar de overkant van de weg en zo'n honderd meter verder tegen een boom en in de gracht tot stilstand kwam. De hulpdiensten werden opgeroepen en de politie sloot de straat af voor het verkeer. Ook de brandweer kwam ter plekke, maar moest niet ingrijpen. De dame zat niet gekneld en kon door het medische team uit de Porsche gehaald worden. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Een takelwagen moest de wagen komen ophalen. Tot die tijd konden alleen fietsers en wandelaars in de straat. (TVDZM)