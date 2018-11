Politiezones houden samen grote actie TVDZM

23 november 2018

Vier politiezones hebben de handen in elkaar geslagen en hebben een grote gecoördineerde actie gehouden. In totaal werden er 34 voertuigen en 41 personen gecontroleerd. “Bij drie voertuigen was de keuring vervallen”, luidt het. “Een voertuig bleek niet te zijn verzekerd.” Zes autobestuurders moesten ook een ademtest afleggen. Ze bleken uiteindelijk niet gedronken te hebben. Aan de politieactie namen naast de politiezone Bodukap ook de collega’s van Heist-op-den-Berg, Lier en Berlaar-Nijlen deel.