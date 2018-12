Politie neemt 329 ademtests af TVDZM

17 december 2018

12u20 0 Bonheiden De politiezone Bodukap heeft op twee locaties een alcoholcontrole gehouden. De actie kaderde binnen de Winter BOB-campagne. 329 autobestuurders moesten een ademtest afleggen.

Er werd onder meer gecontroleerd op de Rijmenamseweg en de Oude Liersebaan. De politie betrapte respectievelijk vijftien en vijf autobestuurders die een glas teveel op hadden. “De hoogst vastgestelde waarden waren 1,40 en 1,42 promille”, vertelt de politiezone. “Een van deze autobestuurders was eveneens in staat van openbare dronkenschap. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen.” Hetzelfde gebeurde met het rijbewijs van een autobestuurder in Duffel. Hij bleef onder invloed te rijden van cannabis, cocaïne en amfetamines. Deze twee autobestuurders gaan het binnenkort mogen gaan uitleggen op de politierechtbank in Mechelen. Bij de actie stootte de politie ook nog op een geseinde man. Hij werd naar het politiekantoor overgebracht. Tot slot moest de politie ook nog een bestuurder verbaliseren. Hij had naar verluidt zowel zijn identiteitskaart en zijn rijbewijs niet op zak.