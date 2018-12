Politie controleert fietsers en autobestuurders in Fietsstraten TVDZM

03 december 2018

De politiezone Bodukap heeft enkele verkeerscontroles gehouden op fietsstraten. “De actie richtte zich onder meer op het gebruik van de fietsverlichting én het verkeer in de fietsstraten”, meldt de politiezone. In totaal werden er 99 fietsers en elf autobestuurders in de gaten gehouden. “Een fiets reed rond met een defecte fietsverlichting”, besluit de politiezone. “Een autobestuurder kreeg een geldboete opgelegd. Hij haalde een fietser in terwijl hij in een fietsstraat reed.”