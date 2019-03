Piekjaar voor eikenprocessierups: Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver ondervonden meeste overlast in regio Antoon Verbeeck

04 maart 2019

11u31

De eikenprocessierups sloeg ook in 2018 toe in onze regio. De provincie Antwerpen spreekt zelfs van een piekjaar in onze provincie. Vooral in Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver ondervond men last van de nachtvlinder, waarvan de brandharen brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken.

“Traditioneel is de hinder het sterkst in de Noorderkempen, daar zien we ook het grootste aantal geïnfecteerde steden en gemeenten. Sinds 2008 verspreidde de hinder zich over de hele provincie. Vorig jaar kregen 28 van de 70 Antwerpse steden en gemeenten te maken met een hoge concentratie rupsen. Negen gemeenten hiervan telden zelfs meer dan 40 tot 60 geïnfecteerde locaties. Het gaat over Essen, Wuustwezel, Hoogstraten, Merksplas, Brecht, Schoten, Lille, Herentals en Bonheiden”, zegt Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur.

De eikenprocessievlinder is een mooie en onschuldige nachtvlinder, maar de rups kan de mens gezondheidsproblemen bezorgen door de irriterende brandhaartjes die brandwonden en schade aan ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. In de natuur wordt de rups niet altijd bestreden, in dichtbevolkte gebieden wel.

Om toch een antwoord op de overlast te kunnen bieden, zet de provincie in op natuurlijke bestrijdingstechnieken en schakelt ze de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups in. Zo bestaat er een kever die de poppen van de rupsen eet, en ook mezen vinden de jonge rupsen een lekkernij. Sommige sluipwespen en sluipvliegen hebben de rupsennesten nodig om zich voor te planten. Hun eitjes komen tot ontwikkeling in de eikenprocessierups. Gemeenten kunnen ook de preventieve biologische pesticide Foray 48B gebruiken. Dat mag echter alleen in bepaalde gebieden, op locaties waar ze het jaar voordien een controle uitvoerden en die ze registreerden op de provinciale verspreidingskaart. Eens de rups opduikt, is ook wegbranden of -zuigen nog mogelijk.

Om de verspreiding van de rupsen in kaart te brengen, ontwierp de provincie een interactieve eikenprocessierupsenkaart. Deze kaart wordt aangevuld door gemeenten en andere bestrijders. Burgers kunnen hun steentje bijdragen door meldingen van nesten in te geven via een app. Je installeert de app door te surfen naar provincieantwerpen.be, zoekterm eikenprocessierups.