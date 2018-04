Personen met dementie timmeren plantenbakken in elkaar 26 april 2018

02u39 0 Bonheiden Woon- en zorgcentrum Den Olm ging gisteren van start met het project 'Timmeren tot het groen ziet'. Inwoners met dementie timmerden onder begeleiding plantenbakken in elkaar.

"Binnen het kader van 'Wonen en Leven' organiseert het Woonzorgcentrum al geruime tijd zinvolle activiteiten, meestal atelierwerking met een therapeutische insteek, huiselijke belevingsmomenten op de afdelingen en innoverende initiatieven zoals zingen en zwemmen. Nu dus timmeren en tuinieren. Je zou kunnen zeggen dat timmeren in dit geval het medium is om mensen weer in contact te brengen met elkaar, samen te genieten en iets te realiseren waar je achteraf fier op kan zijn. Vandaag zijn dat plantenbakken, maar er is al een vraag naar vogelkastjes en we overwegen ook om een fit-o-meter voor senioren te maken op het domein. Elke deelnemer krijgt een compagnon tijdens de workshop", zegt Filip Zutterman.





"Het is onze intentie om dit op wekelijkse basis te doen en zelfs nog meer, zodat mensen zonder controle met elkaar in het werkhuis kunnen werken met familie en vrijwilligers op een moment dat ze dat zelf willen. Voorlopig moeten we de zaak nog op gang trekken. De plantenbakken die hier vandaag worden gemaakt, zullen over Den Olm worden verdeeld. Er zijn al geïnteresseerde leefunits die een eigen plantenbak willen verzorgen." (AVH)