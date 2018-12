Pastorij Rijmenam in het nieuw en klaar voor huurders Antoon Verbeeck

18 december 2018

15u14 0 Bonheiden De restauratiewerken van de pastorij op Sint-Maartensberg in Rijmenam (Bonheiden) zijn na negen jaren volledig afgerond. Het gebouw kan vanaf nu gedeeltelijk afgehuurd worden door inwoners en verenigingen. De restauratie kostte in totaal 441.098 euro.

De pastorij van Rijmenam dateert uit 1785. In de 19de eeuw werd de pastorij voor de eerste keer verbouwd en kreeg de gevel een neoclassicistisch uitzicht. In de jaren 1960 vonden er opnieuw verbouwingen plaats. De voorgevel en het buitenschrijnwerk werden vernieuwd en aan de linkerzijde werd een garage opgetrokken. Negen jaar geleden werden er opnieuw restauratiewerken opgestart. “Allereerst werden de problemen met de regenafvoer opgelost en de natuurleien dakbedekking volledig vernieuwd. Om de symmetrie van de achtergevel te versterken werd de storende achtergevel van de garage afgebroken en vervangen door een wand in cederhout, die ook verder naar achter werd geplaatst. De ramen van de voorgevel werden vervangen door een gelijkaardig model als de ramen van de achtergevel. Het merendeel van de ramen van de achtergevel konden gerestaureerd worden”, weet schepen van Openbare Werken Mieke Van den Brande (CD&V).

Het gebouw kreeg een laag rode verf. De witsteen, de pilasters en de kroonlijst werden in de witsteenkleur geschilderd. De gemeente hield tijdens de renovatiewerken ook rekening met opmerkingen van de brandweer. “Op vraag van de brandweer draait de nieuwe achterdeur naar buiten open en werd de zolder brandwerend gecompartimenteerd. Voor de veiligheid werden ook draadloze rookmelders en noodverlichting aangebracht. Op vraag van het gemeentebestuur werden de inkomhal en de twee vertrekken aan de rechterzijde van het gelijkvloers geschilderd. Linda Van Dijck deed onderzoek naar de onderliggende verflagen op de muren. Dit resulteerde in een 18de-eeuwse kleurkeuze, gebaseerd op de oudste aangetroffen kleuren. In deze ruimtes werd ook de verlichting en het deurbeslag aangepast.”

“De kerkfabriek en de parochie krijgen op het gelijkvloers van de pastorij een lokaal ter beschikking. De lokalen op de eerste verdieping worden gereserveerd voor parochiale werking. De zolder mag niet door het publiek betreden worden om de brandveiligheid te garanderen. De vertrekken aan de rechterkant van het gelijkvloers en de tuin kunnen door de gemeenschap gebruikt worden als ceremoniële ontvangstruimte”, klinkt het. De restauratie van de pastorij heeft een prijskaartje van 441.098,16, inclusief btw. De gemeente ontving hiervoor een premie van het Vlaams Gewest van 249.436,36 euro, inclusief btw.