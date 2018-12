Ovonde in centrum Rijmenam gaat morgen open voor alle verkeer Antoon Verbeeck

20 december 2018

13u54 0

In hartje Rijmenam is de ovonde klaar om de eerste wagens te ontvangen. Het verkeerspunt zal op vrijdag in de loop van de namiddag worden opengesteld voor alle verkeer, uitgezonderd zwaar verkeer. De verbinding Dijleweg-Korte Dreef wordt hierdoor opnieuw mogelijk. “In de Korte Dreef geldt voorlopig tweerichtingsverkeer, eens de werken afgerond zijn wordt het een enkelrichtingstraat. De Lange Dreef, die een voorlopige asfaltlaag kreeg, is tijdens de werken enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer”, legt schepen van Openbare Werken Mieke Van den Brande (CD&V) uit. Het grootste deel van de rioleringswerken in Rijmenam-centrum zijn ondertussen klaar. Ook de heraanleg, met als doel de volledige dorpskern her in te richten als 30 km-zone, schiet goed op. “Vanaf januari wordt er in de Lange Dreef, van het Stationsplein tot de Kruisstraat, nieuwe riolering aangelegd. Wanneer dit stuk is afgerond, volgen er nog rioleringswerken in laatste stuk Brugstraat. In het voorjaar worden de bestratingswerken verder aangevat en wordt de kerkhofmuur gerenoveerd. De onderbeplanting van de groenpercelen staan dan ook op het programma. Tegen het bouwverlof in de zomer van 2019 zou alles afgerond moeten zijn.”