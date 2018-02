Overval op winkel tankstation 12 februari 2018

Politie en parket zijn op zoek naar een man die vrijdagavond de winkel van een Esso-tankstation aan de Mechelsesteenweg in Bonheiden heeft overvallen. "De gemaskerde man drong vrijdagavond rond 18.40 uur gewapend de winkel binnen. Hij bedreigde de uitbater met een mes en sloeg daarna op de vlucht met inhoud van de kassa", zegt Nele Poelmans van het Mechelse parket. "De politie organiseerde nog een klopjacht, waarbij onder andere een speurhond werd ingezet. Maar voorlopig kon geen verdachte worden opgepakt."





Volgens de uitbater van de Esso-shop liep de overvaller de bossen van de Brouwersdreef in, waar hij verder vluchtte met een fiets. "Waarschijnlijk zullen sommigen de man daarna hebben zien fietsen in Muizen. Wie zich een persoon herinnert met een jeansbroek en joggingsvest, met daarover een jas met pels aan de kap, of ons andere informatie kan geven, contacteert best de politie." (EDT/TVDZM)