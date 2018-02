Opnieuw 9 jaar cel voor wraakactie wegens verkrachtte zus 23 februari 2018

02u53 0 Bonheiden Het Antwerpse hof van beroep heeft Stacy De Coster (32) uit Haacht veroordeeld tot 9 jaar cel voor poging tot moord. De dertiger had brandgesticht in het huis van zijn voormalige buurman in Rijmenam (Bonheiden). Eerder gaf de rechter in Mechelen De Coster al eens 9 jaar.

In de nachtelijke uren van 25 november 2016 werd brandgesticht in een woning in Rijmenam. De brandweer ontdekte drie brandhaarden: aan een kast, elektrisch vuurtje en oude matras werden aanmaakblokjes voor de barbecue gevonden. De bewoners konden de brand zelf snel blussen, maar niets wees naar een mogelijke dader.





Iets later kreeg de moeder van Stacy De Coster een telefoontje van haar zoon: hij verontschuldigde zich voor de feiten in Rijmenam en zei dat hij zich van het leven zou beroven aan het graf van zijn zus Olga. De politie kon hem daar aantreffen en voorkomen dat hij tot actie overging.





De Coster had met de brandstichting wraak willen nemen op zijn toenmalige buurman die zijn zus Olga op zesjarige leeftijd had verkracht. Met de jonge vrouw is het dramatisch afgelopen: ze raakte twee jaar geleden vermist, haar lichaam werd later levenloos uit het kanaal in Vilvoorde gehaald. Haar doodsoorzaak is onbekend gebleven.





Kerkhof

De Coster, die de verkrachting en de dood van zijn zus geen plaats kon geven, stichtte driemaal brand in de woning in Rijmenam. Nadien bleef hij voor de deur wachten tot hij de garagepoort zag opengaan en besefte dat het koppel het had overleefd. Daarop reed De Coster naar het kerkhof van Melsbroek en belde zijn moeder op.





Het hof veroordeelde De Coster tot negen jaar cel voor de moordpoging op de man en diens vriendin. De motivatie van de eerste rechter werd in het arrest integraal overgenomen: "Het recht in eigen handen nemen kan niet in een rechtstaat", klonk het. "Enkel een langdurige opsluiting is een gepaste straf voor deze feiten."





(BJS)