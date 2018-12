Opmaak stamboom leidt tot gigantisch familiefeest Wannes Vansina

02 december 2018

10u39 0

Tot wat het opzoeken van een stamboom al niet leiden kan! Zaterdag verzamelden zich liefst 200 Franckxen in zaal De Krekel in Bonheiden om er kennis te maken met hun voorouders en verre familieleden. Aanleiding is het genealogisch onderzoek van een van hen: Bonheidenaar Joris Franckx. “Ik heb 40 jaar opzoekingswerk verricht. Mijn stamboom omvat twaalf generaties in lijn met een 400-tal personen. Hij gaat terug tot 1650. Ik dacht hem voor te stellen aan een kleine groep geïnteresseerden, maar dat pakte anders uit”, lacht hij. De ganse familie bleek geïnteresseerd. Het grote gezelschap genoot van een breugelfestijn en de voorstelling van de stamboom van de Mechelse familie, die een meubelfabriek uitbaatte in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. “De Franckxen waren generaties lang meubelmakers, tot mijn vader toe. Voordien waren het vooral schippers, keurders en kaaimeesters aan de vismijn.”