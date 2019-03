Opgepakt op weg naar drugsdeal, parket eist effectieve celstraf Tim Van der Zeypen

15 maart 2019

10u45 0 Bonheiden Een jonge drugsdealer (24) uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van achttien maanden. De twintiger was op weg naar een drugsdeal toen hij werd tegengehouden door de politie. In het zadelcompartiment van zijn bromfiets lag 170 gram.

De twintiger liep tegen de lamp begin december 2018. De politiezone Bodukap wilde toen de jongeman controleren omdat hij niet in orde was met zijn bromfiets. “Toen de politie hem een lift aanbood maar de jongeman weigerde, rook de politie onraad en vond het de cannabis”, zei Openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting vanmorgen. Later werd er bij de huiszoeking ook nog eens drugs gevonden. Bij de onderzoeksrechter ging hij meteen over tot bekentenissen.

Zoontje onderhouden

Zo verklaarde hij onder meer dat hij de cannabis verkocht omwille van financiële noodzaak. “Om mijn zoontje te onderhouden en om zijn eigen drugsverslaving te bekostigen”, klonk het in het pleidooi van zijn advocate. Naar eigen zeggen verdiende hij zo’n driehonderd euro per maand aan de drugshandel. “Niet meteen het grove geld dus”, zei de strafpleitster nog.

Verschuilen

Openbaar aanklaagster Claessens was streng in haar vordering. Zij tilde bijzonder zwaar aan de feiten. Onder meer omdat de jongeman zich achter zijn zoontje bleef verschuilen maar ook ook omdat hij na zijn arrestatie voor deze feiten een tweede kans kreeg van de onderzoeksrechter. “Alleen verprutste hij deze door kort na zijn vrijlating onder voorwaarden door opnieuw in het vizier te komen van de politie voor het verhandelen van drugs”, verduidelijkte Claessens.

Na observaties en een nieuwe huiszoeking bleek dat hij kort na zijn vrijlating opnieuw was gestart met dealen. Deze drugshandel werd door de verdediging wel betwist. Alleen werden er op zijn Facebook berichten gevonden die zijn handeltje bevestigden.

DOK-Kamer

De verdediging probeerde in de pleidooien rechter Suzy Vanhoonacker nog te overtuigen om de man een tweede kans te geven. Ze stelden een opvolging door de DOK-kamer (Drugsopvolging Kamer, red.) voor maar dat was voor het parket een brug te ver. “Meneer is gewoon niet gebaat met voorwaarden”, besloot Claessens. Wat de rechter beslist, weten we op 27 maart.