Open Vld wil meer blauw op straat tegen burenruzies 10 augustus 2018

De burenconflicten in de Zellaerstraat, waar buurtbewoners een petitie zijn gestart tegen een buurman, kwamen ook ter ore van Open Vld Bonheiden-Rijmenam. Volgens de partij is er de laatste jaren minder blauw op de Bonheidense straat. "In Bonheiden en Rijmenam is de politie steeds minder zichtbaar. Vroeger kwam je de wijkagent dagelijks tegen. De politie wist toen wat er leefde. Wij vragen aan de politiezone van Bodukap om deze rol opnieuw zo goed mogelijk in te vullen", aldus Rudi Withaegels. (AVH)