Ontbijt in pyjama voor Cis (12) HAGELSTEIN HERDENKT BEDNET-LEERLING DIE STIERF AAN HERSENTUMOR ANTOON VERBEECK

10 maart 2018

02u46 0 Bonheiden College Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver organiseerde gisteren een pyjamaontbijt ter nagedachtenis van de overleden leerling Cis Ceustermans (12) uit Bonheiden. De jongen verloor vorig jaar in november de strijd tegen een hersentumor. De opbrengst van het ontbijt gaat naar een goed doel.

9 maart is de nationale Pyjamadag van Bednet, dat ervoor zorgt dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Cis Ceustermans van het College Hagelstein was zo'n leerling. De eerstejaars kreeg te maken met een hersentumor en kon niet langer naar school gaan. Op 25 november van vorig jaar overleed de tiener.





"Begin oktober begon Cis via Bednet de lessen te volgen. Dat lukte heel goed. Af en toe liet ik de klas ook alleen, zodat Cis en zijn kameraden even kon babbelen", vertelt Kathleen De Winter, die klastitularis was van Cis. "Cis wou een gewone tiener zijn. Vorige zomer kwam het verdict dat hij kanker had. Maar in september was hij wel op post om mee op kennismakingsweekend te gaan. Hij ging ontzettend sterk om met zijn situatie."





170 leerlingen

Ter nagedachtenis van Cis konden eerstejaars van Hagelstein gisterenochtend in hun pyjama ontbijt eten op school. "We hebben niks verplicht en de leerlingen moesten zich niet inschrijven. Toch zijn er hier vanmorgen 170 leerlingen aanwezig", zegt leerkracht Heidi Van Dievel. "Voor een ontbijt vragen we vijf euro. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds, zoals Cis het graag had gehad. Hij wou dat er zoveel mogelijk geld zou ingezameld zou worden om te besteden aan kankeronderzoek."





Onder andere Sam Van den Brande, Tobias De Baets en Jente Schoeter, drie goede vrienden van Cis, schoven mee aan de ontbijttafel. "Het siert onze school dat het toch nog aan Cis denkt en hem wil herinneren. Via Bednet bleven we nog met Cis in contact, maar ook na de schooluren sprongen we nog geregeld bij hem thuis binnen. Je merkte dat hij het steeds lastiger begon te krijgen."





Goed doel

"Cis heeft heel veel aan Bednet gehad. Het was een geruststelling dat hij toch nog lessen kon volgen en in contact kon blijven met zijn klasgenoten. Het is jammer dat hij er niet langer van gebruik heeft kunnen maken", reageert de moeder van Cis, Anke Gooijer. "Cis wou geen centen voor Sinterklaas of Kerst meer. Hij wou liever dat we het geld schonken aan een goed doel, zoals het Kinderkankerfonds en Kom op tegen Kanker. Het is heel mooi om te zien dat die gedachte wordt opgepikt door de school, waar hij toch maar één maand en een week lessen heeft gevolgd."