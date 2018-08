Onderzoek na brand in leegstaand huis BUREN MERKEN DAG EERDER ONBEKENDEN AAN WONING OP TIM VAN DER ZEYPEN

20 augustus 2018

02u37 0 Bonheiden De politie van Bodukap is een onderzoek gestart naar een brand in een leegstaande woning langs de Bakestraat. De brand woedde hevig, de schade is groot. Aangezien de woning al verschillende jaren leegstaat, wordt kwaad opzet niet uitgesloten.

Het was een buurtbewoner van de Bakestraat, op grens van Rijmenam bij Bonheiden en Keerbergen, die de brand had opgemerkt. Die woedde in een leegstaand pand. Tot voor kort was het de eigendom van bakkerij Dits uit Keerbergen. Hulpdiensten werden verwittigd. De brandweerzone Rivierenland stuurde twee posten waaronder die van Putte en Mechelen ter plaatse en kreeg assistentie van de collega's uit Haacht. "Bij aankomst sloegen de vlammen uit de woning", vertelt brandweerkapitein Walter Van Rompaey. "We kregen de brand snel onder controle."





De brandweer drong het pand niet naar binnen. De woning stond volgens buurtbewoners al een vijftal jaar lang leeg. De gemeente plaatste ook al hekken rond de woning. "Omwille van de onstabiele muren en instortingsgevaar", zeggen buurtbewoners. De brandweer pakte de bluswerken aan langs de buitenkant. "Om geen onnodig risico te nemen", vult de brandweerkapitein nog aan.





Om de hulpdiensten niet te hinderen, werd de straat tijdens de bluswerken afgesloten voor het verkeer. De brand ging ook gepaard met hevige rookontwikkeling. Die was volgens de hulpdiensten niet giftig, maar kon wel irritaties aan de luchtwegen veroorzaken. De politie vroeg aan buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Dit om geurhinder en rookschade in woningen te verhinderen.





Kwaad opzet?

Bij de brand geraakte niemand gewond. De brandweer moest wel nog een lange tijd nablussen. De oorzaak van de brand is momenteel nog niet bekend. De politie van Bodukap is inmiddels wel een onderzoek opgestart. "Het parket werd ingelicht", luidt het. Die zal nu een branddeskundige en het labo ter plaatse sturen om de exacte oorzaak van de brand te weten te komen. Officieel liggen alle pistes nog open. Ook kwaad opzet wordt niet uitgesloten. "Er is geen blikseminslag geweest noch lijkt er elektriciteit aanwezig te zijn in de woning", suggereren buurtbewoners.





Volgens de buurt is het dan ook niet onlogisch dat de brand werd aangestoken. De buren merkten al meermaals onbekenden op die in de buurt van de woning rondliepen. "We hebben er zelfs al betrapt toen ze op het dak zaten", zeggen buren. Telkens werd de politie erbij gehaald of verwittigd. De woning waar de brand uitbrak werd naar verluidt recent verkocht. Het gebouw zou gesloopt worden.