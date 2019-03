Na 25 jaar opnieuw Vlaams Parlementslid voor Open VLD uit Bonheiden? Bart Van Marcke voorgesteld als kandidaat TVDZM

30 maart 2019

Schepen in Bonheiden Bart Vanmarcke (Open Vld) maakte vanochtend bekend dat hij bij de komende Federale en Vlaamse verkiezingen in mei op de dertiende plaats staat van de kieslijst. Als Vanmarcke in mei wordt verkozen, wordt hij voor het eerst sinds 25 jaar de eerste VLD-er uit Bonheiden die in het Vlaamse parlement mag gaan zetelen. Afdelingsvoorzitter Rudi Withaegels en lijsttrekker voor het Vlaamse parlement bij de komende verkiezingen Bart Somers maakten dat nieuws vanochtend bekend. “Ik ben mijn vrouw gevolgd vanuit Mol naar Bonheiden en na de gemeenteraadsverkiezingen ben ik er schepen mogen worden. Nu wil ik me naast Bonheiden ook volop inzetten voor Vlaanderen en er me engageren voor topics uit Bonheiden”, vertelt Vanmarcke. “Een voorbeeld hiervan is het pleidooi voor een verbinding van Bonheiden met de fietsostrade tussen Brussel en Antwerpen.” De bekendmaking gebeurde vanmorgen met een filmpje. Dat filmpje zal binnenkort worden gelanceerd op sociale media.